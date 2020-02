Egészen különlegesen áll a szerelem kérdéséhez a Wasteland 3

Remélhetőleg mindenki kihányta már a múlt péntek óta elfogyasztott szíveket, rózsákat és bonbonos dobozokat, mert ha nem, akkor a Wasteland 3 aktuális kedvcsinálója most biztosan megfekszi a gyomrunkat.

Ennek az oka nem más, minthogy az inXile Entertainment úgy döntött, hogy a játék részeként is megemlékeznek a Valentin napról, ésazokra a képsorokra, melyeket az alábbiakban megtekinthetünk.Hogy a látottak, így a Little Vegas klub, és a benne látható őrültségek valóban benne lesznek-e a Wasteland 3 -ban, vagy csak a szerelmesek ünnepe miatt álmodták meg a készítők, azt nem tudni - mi az előbbire gondolunk -, de a játék május 19-én ennek ellenére is biztosan beroboghat majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

