Egészen beteg dobozképeket terveztek eredetileg a Borderlands 3-hoz

A Gearboxos srácoktól megszoktuk már a beteg ötleteket, viszont az alant látható ideákra még mi sem készültünk fel, ugyanis megvillantották, milyen borítókat terveztek eleinte a Borderlands 3 -hoz.









































Az ötlet ugyanis az volt, hogy követik a sormintát, ergo míg az első részben egy kézzel lőtte fejbe magát a dobozképben a Psycho, addig a második felvonás borítóján már két kézzel tette ugyanezt - no de mitévők legyenek, ha az embernek csak két keze van, ugyanakkor érkezik a Borderlands 3 Nos, a Comic-Conon megvillantották, hogy miféle tervezetek voltak, az egyik ezek közül pedig, hogy a két kéz mellett egy láb is a Psycho felé irányult volna, így jelezve a hármas számot. Maradjunk annyiban, hogy végül jobban jártunk a biblikus tematikával, viszont érdekességnek mindenféleképp jópofa, ráadásul az alábbiakban a többi koncepciót is megnézhetitek.