Egészen baráti lett a Need for Speed Heat gépigénye

Nem kell majd extra lóerőket felszabadítanunk ahhoz, hogy futtatni tudjuk PC-n az idei év egyik, ha nem a legjobban várt árkád versenyjátékát, lévén az Electronic Arts nyilvánosságra hozta a Need for Speed Heat gépigényét.

Ebből megtudtuk, hogy ha hajlandóak vagyunk kompromisszumokra, akkor nem kell majd különösebben erős gép a száguldozáshoz, noha a kliséágyút itt is el kell sütnünk, hiszen aki részletesebb körítéssel vagy nagyobb felbontással élvezné a játékot, annak azért természetesen már oda kell pakolnia a hardvert is.Ha érdekelnek a konkrét részletek, az alábbiakban láthatod a pontos gépigényt. A Need for Speed Heat várhatóan november 8-án jelenik majd meg, méghozzá PC mellett PS4-re és Xbox One-ra is.OS: Windows 10Processzor (AMD): FX-6350Processzor (Intel): Core i5-3570Memória: 8 GBGrafikus kártya (AMD): Radeon 7970/Radeon R9 280xGrafikus kártya (Nvidia): GeForce GTX 760DirectX: 11HDD: 50 GBOS: Windows 10Processzor (AMD): Ryzen 3 1300XProcesszor (Intel): Core i7-4790Memória: 16 GBGrafikus kártya (AMD): Radeon RX 480Grafikus kártya (Nvidia): GeForce GTX 1060DirectX: 11HDD: 50 GB