Azt már tudjuk egy ideje, hogy a Ubisoft berkein belül - többek között a The Division alkotóinak műhelyében - készülődik egy Avatar-játék, amely a közelgő mozifilmhez kíván illeszkedni, amire azonban testvérek között is várni kell még pár évet.

Hogy a játék bevárja-e a filmet? Erre a kérdésre már régóta szerettek volna választ kapni a rajongók, és a Ubisoft most válaszolt is, lévén bejelentették, hogy, vagyis vélhetően a filmmel együtt.Mivel a mozifilm 2020. december 18-án érkezik, ezért erős a gyanúnk, hogy a játék is ehhez az időponthoz közelítve roboghat be közénk, vagyis még legalább három évet biztosan várnunk kell rá, ami nem éppen a legjobb hír.