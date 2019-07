Egész júliusban speciális event vár a Crash Team Racing: Nitro-Fueled játékosaira

Holnap indul a Crash Team Racing: Nitro-Fueled első nagyobbacska megjelenés utáni eventje, a Beenox és az Activision ugyanis bejelentették, hogy egészen július 28-ig nagy Grand Prix kihívások részeseivé válhatunk.

Ennek részeként az event során nemcsak tonnányi tapasztalati pontot gyűjthetünk be magunknak, de mindemellett rengeteg értékes ajándékkal is gyarapodhatunk, arról nem is beszélve, hogy mint első Grand Prix szezon,Sőt mi több, a szezon részeként egy új Twilight Tour pályával szintén bővült a felhozatal, amit a Közel-Kelet inspirált, de inkább próbáljátok ki magatok a holnapi naptól, vagy nézzetek bele az event sajátosságaiba a kapcsolódó trailer részeként.

Nézd nagyban ezt a videót!