Egész hétvégén ingyen kipróbálhatók lesznek a Heroes of the Storm hősei

Habár a Heroes of the Storm ingyen elérhető, letölthető és játszható, azért vannak benne fizetős tartalmak bőséggel, de szerencsére a Blizzard időről-időre betekintést enged ezekbe, hogy legalább a vásárlás előtt kipróbálhassuk, amire fáj a fogunk.

Az előttünk álló hétvégén most egy ilyen lehetőséget garantál számunkra a csapat, lévénn, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy minden hőst ingyen kipróbálhatunk, legyen az egy frissített képességekkel rendelkező régi harcos, esetleg egy olyan újabb hős, mint Zul'jin.Hogy mégis miért lesz érdemes ránézni most az alkotásra, azt az alábbi felvétel is alátámasztja, melyben a Blizzard bemutatja, hogy milyen frissítések és újdonságok is érkeztek az elmúlt évben a Heroes of the Storm -hoz.

