Egész évben érkeznek a friss tartalmak a Fallout 76-hoz

Bődületesen sok tartalommal szeretné bővíteni a Bethesda az előttünk álló hónapokban a Fallout 76 élményét, lévén elérhetővé vált az alkotáshoz egy aktuális roadmap, ami évszakokra lebontva mutatja nekünk a négy szezon érkező újdonságait.





A tavaszt így rögtön a Locked & Loaded címre keresztelt negyedik évad indítja majd, mely leginkább a C.A.M.P. fejlesztésére koncentrál majd, míg a nyáron a Steel Reign című ötödik szezonnal a Brotherhood of Steel sztorivonal bővül, méghozzá legendás craft-elemekkel és erőpáncéllal.Az ősz aztán a hatodik szezoné, valamint a Worlds are Changing DLC csomagé lesz, mely minden eddiginél nagyobb változásokat hozhat a játékba - különösen privát világaink terén -, de izgalmasnak tűnik a télre ígért hetedik szezon is, mely Tales from the Stars címmel valamiféle idegen létformák érkezését vezeti fel.