Bár elég jól megy a Call of Duty: Black Ops 4 szekere, azonban az Activision és a Treyarch úgy döntöttek, hogy még jobban megtolják egy kicsit, ezáltal kihirdették, hogy egész hónapban ingyen lehet nyúzni a játék battle royale módját.

Mint kiderült, április 2. és április 30. között bárki szabadon élvezheti PC-n, PS4-en és Xbox One-on is a teljes Blackout játékmódot, ami éppen elég hosszú intervallum ahhoz, hogy örök szerelembe essünk vele.Az ingyenes Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout módját tartalmazó kliens már elérhető mindhárom platformon, de ne feledjétek, PS4-en és Xbox One-on is aktív PS Plus és Xbox Live Gold előfizetés kell hozzá.