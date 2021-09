Ég tovább a Blizzard háza, egy újabb magas rangú fejlesztő dobbantott

Ha esetleg nem lett volna elég nagy pácban a Blizzard Entertainment, akkor itt az újabb pofon: távozott a csapattól Chacko Sonny, az Overwatch executive producere, ahogyan az kiderült a Bloomberg értesüléseiből

Az említett forrás megkérdezett több Blizzardos alkalmazottat is, akik Sonny-t. Magyarán tehát nagyon úgy fest, hogy Sonny nem menekülni próbál a szekrényében lapuló csontvázak miatt, hanem egyéb oka van a döntésének.Sonny az Overwatch 2 fejlesztéséért is felelt, viszont ezzel egy újabb magas rangú fejlesztőt veszített el a csapat. Emberünk elmondása szerint most egy kicsit pihen, miután öt évet lehúzott a cégénél. További sok sikert neki!