Egy újabb rajongó vette a fáradtságot, hogy nosztalgiázzon egy kicsit a PS1-korszak kapcsán, a magát csak AlexanderGr8 néven emlegető Reddit-felhasználó ugyanis aktuális címekkel idézte meg azt a legendás érát.





Ennek megfelelően elkészített egy-egy fiktív borítót a Spider-Man és az Uncharted 4 kapcsán, melyeket olyan elrendezésekkel és megoldásokkal vértezett fel, mintha azok az első PlayStationre jelentek volna meg.Bár emberünk végezhetett volna alaposabb munkát is, így hátsó borítóknak is örültünk volna, de ha szereted az édes nosztalgiát, akkor biztosak vagyunk benne, hogy már ezek alapján is eláraszt téged a kellemes hangulat.