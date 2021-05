Ed Boon piszok módon borzolja a rajongók idegeit a Mortal Kombat: Shaolin Monks 2-vel

A Mortal Kombat: Shaolin Monks anno a PS2 érában mert valami más lenni a franchise-on belül, ráadásul a Kung Laot és Liu Kanget főszerepbe állító, beat 'em up alapokon nyugvó spin-off igazán remekre sikeredett, és sokunk egyik kedvencévé vált.

MK: Shaolin Monks 2 koming next week ???????? https://t.co/wDJd922S3v — Ed Boon (@noobde) May 16, 2021

Ed Boon, a Mortal Kombat széria atyja pontosan tisztában van vele, hogy milyen kultusz is övezi ezt a mellékágat, mégis most piszok módon elhúzta a mézesmadzagot a rajongók előtt. A Twitteren terjed egy trend, ami során olyan gamer véleményeket kell megfogalmaznia a felhasználóknak, amire mindenki odaadná minden pénzét, és hát Ed Boon mivel mással kacérkodott volna, mint az említett játékkal.Emberünk ugyanis konkrétan kiírta, hogy. Természetesen szó sincs semmi ilyesmiről, azonban ezzel ismételten jelezte, hogy ő is látja a visszhangokat, ő is tudja, hogy rengetegen várják a mellékszál folytatását, a kérdés igazából csak az, hogy miért nem valósítják meg?