Echoes of the Eye címmel jelentettek be egy expanziót az Outer Wilds-hoz

Az Annapurna Interactive és a Mobius Digital kettőse leleplezte az Outer Wilds legújabb expanzióját, amely Echoes of the Eye cím alatt fog ellátogatni hozzánk szeptember 28-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Kapásbóla szóban forgó kiegészítéshez, így első kézből tapasztalhatjuk meg, hogy milyen jellegű hangulattal és tartalommal fog kecsegtetni az Outer Wilds legfrissebb kalandja. Most nyáron jelenik meg a Switch verzió is, amelyhez várhatóan szintúgy kiadják az Echoes of the Eye-t.A kérdéses játék egyébként nem összekeverendő a The Outer Worlds-szel, avagy az Obsidian Entertainment RPG-jével, hiába nagyon könnyű felcserélni őket a hasonló címük miatt.

