Echoes of Reality cím alatt már márciusban megkapja első letölthető tartalmait az Anthem

Igazi presztízskérdést csinált a Bioware az Anthem megjelenés utáni tartalmaiból, ami rajongóként alighanem a legjobb hír, pláne annak fényében, hogy a hírek szerint már márciusban bővül a játék.





A Bioware ugyanis bemutatta kapcsolódó terveit, amiből megtudtuk, hogy, amiről túl sok részlet még nem látott napvilágot ugyan, de az biztos, hogy a részeként több kisebb csomag vár ránk Evolving World, Stronger Together és The Cataclysm címmel.Pontos tartalomról sajnos egyelőre nem hallottunk még, de az már biztos, hogy ezzel a márciusi tartalomlavinával limitált ideig tartó eventek, extrém időjárási jelenségek, új ellenfelek és új rejtélyek is várnak majd ránk.Az Anthem extra fejezetei egyébiránt a más játékoktól megszokott szezonokhoz hasonlóan működnek majd, ezáltal minden egyes Act részeként új helyszínek és lehetőségek várnak ránk. Az Anthem érkezésére továbbra is február 22-én számíthatunk!