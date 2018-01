A 2K Games és a Firaxis bemutatták a Civilization VI : Rise and Fall kiegészítő legújabb kedvcsinálóját, mely egy minden eddiginél átfogóbb és alaposabb videó lett, amiből mindent megtudhatunk a bővítmény sajátosságairól.

Merthogy az expanzió nemcsak új civilizációkat vonultat majd fel nekünk, hanem egy halom új opcióval is gyarapítja az alapokat, melyek, éppen ezért itt volt már az ideje egy alapos prezentációnak. Civilization VI : Rise and Fall kiegészítő várhatóan február 8-án roboghat be közénk, méghozzá kizárólag PC-re, ha pedig alaposabban megismerkednél vele, itt a remek alkalom.

Nézd nagyban ezt a videót!