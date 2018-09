Ebben a sorrendben érkeznek majd a Valkyria Chronicles 4 letölthető tartalmai

A Sega bejelentette, hogy milyen sorrendben számíthatnak majd a rajongók a Valkyria Chronicles 4 bővítményeinek érkezésére, ezáltal kiderült, hogy szeptember végétől egészen decemberig szinte folyamatosan kapjuk majd a bővítményeket.

Szeptember 25-én például rögtön két ingyenes DLC is jön, így kizárólag Switch-re a Japanese Voice Pack, az összes platformra pedig a Tank Decals, melyeket már csak fizetős tartalmak követnek, október 9-én előbb a Squad E, to the Beach!, október 23-án a A Captainless Squad, november 4-én az Expert Level Skirmishes, november 20-án pedig a The Two Valkyria.Ezt követően decemberben két további DLC vár majd ránk, ezáltal december 4-én előbb az Edy?s Advance Ops, december 18-án pedig az A United Front with Squad 7 is megérkezik a rajongókhoz, melyek összértéke meghaladja a 30 dolláros árcédulát.