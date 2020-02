Ebben a csinos gyűjtői kiadásban is beszerezhető lesz a My Hero One's Justice 2

A Bandai Namco bejelentette, hogy az alapkiadás mellett majdnem minden platformon elérhetővé válik egy szuper kis gyűjtői kiadás is a hamarosan megjelenő My Hero One's Justice 2 című akciójátékhoz.

Az ismert anime alapján készülő alkotás gyűjtői csomagjában így a játék mellett találunk majd egy exkluzív fémdobozt, egy My Hero Academia shikishi illusztrációt, Deku és Overhaul kulcstartókat, valamint egy kitűzőt, de, melyet LED világítással vérteztek fel a készítők.A My Hero One's Justice 2 megjelenésére március 13-án számíthatunk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, de a gyűjtői csomag - mely 130 dolláros árat kapott - kizárólag konzolokra érkezik.