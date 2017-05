EA pénzügyi jelentés: 19 millió Battlefield 1 játékos van világszerte!

Az Electronic Arts nyilvánosságra hozta legújabb pénzügyi jelentését, amiből kiderült, hogy elképesztő pénzeket sikerült kaszálniuk az elmúlt esztendőben, így a négy negyedévben összesen 4,8 milliárd dolláros (!) bevételük volt.

Az EA bejelentette mindemellett, hogy, miközben a legtöbb kiadóhoz hasonlóan ők is jelentős növekedést tapasztaltak a digitális eladások terén, számszerűsítve egészen pontosan 61 százalékos emelkedésről beszéltek nyilatkozatukban.Naná, hogy az Electronic Arts több játékát is szóba hozta a jelentésben, így elsőként rögtön a Battlefield 1 -et, amely vélhetően az egyik pénzeszsákjuk volt az elmúlt üzleti esztendőből, lévéna megjelenés óta.Ezt az adatot, amiből 12 millióan kattantak rá a The Journey játékmódra, ami alapján szinte biztos, hogy a FIFA 18-ban is folytatódhat majd a sztorizás. Ha mindez nem lenne elég, az EA szerint, így az egy évvel korábbi adatokhoz mérten 33 százalékos emelkedést tapasztaltak.A kiadó a jelentésben nem igazán tekintett a jövőbe, egyedül az EA Sports UFC 3 2018 elejére betervezett premierjéről beszéltek pár szót, de további terveikről csak a jelentés utáni befektetői eseményen hallhattunk, amiről a fontosabb híreket külön-külön dolgozzuk fel nektek még ma délelőtt. Tartsatok velünk!