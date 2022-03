E3-szerű Xbox eventre készül júniusban az Xbox?

Úgy tűnik, hogy júniusban egy igazi "E3-stílusú" bemutatóra kerül sor az Xbox jóvoltából, legalábbis ezt állítja Jeff Grubb, a GamesBeat újságírója, aki a múltban már több ízben is sikeresen szivárogtatott részleteket.

Az Xbox bemutatókkal kapcsolatban Grubb azt mondta, hogy hamarosan többet tud majd mondani erről, de júniusban lesz, nem májusban. Lehet, hogy májusban vagy szeptemberben csinálnak valamit, de azt tudja biztosan, hogyBeszélnek a partnerekkel, hogy nagy játékokat hozzanak be. Ez most is folyamatban van, és március van. Ezt egyébknét Andy Robertson, a VGC újságírója is megerősítette, és mivel tavaly is egy ilyesféle E3-as Xbox eventet kaptunk (E3 hiányában), így érhető lépés lenne.

