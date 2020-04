Duplaképernyős gaming laptop, erőművek sokasága - itt a 2020-as Asus ROG felhozatal!

Friss Asus termékek bejelentésére ébredtünk a mai reggel folyamán, ráadásul főleg a gaming szcénát kényeztetik el a mindenféle újdonsággal, ami pedig számunkra, játékoslelkületű felhasználókra különösen nagy öröm - nézzük is, mit villantott újonnan a gyártó.





















Kapásból az újgenerációs G15 és G17 gamer laptopok leleplezésével indul a sor, amelyek esetében van opció 15,6 colos kijelzővel megspékelt variánst választani (G512), illetve a 17,3 colos kijelző sem akadály (G712), mindezt 240Hz-es képfrissítési ráta mellett. A kérdéses duó 10. generációs Intel Core i7-tel van felszerelve és Nvidia RTX 2070 Super videókártyával, ami máris jól jelzi, hogy egy erőművel állunk szemben.Különösen nagy hangsúlyt kapott a kérdéses kettősnél, hogy lehessen bővíteni, így akár RAM-mal, akár SSD-vel is kiegészíthetjük az élményt, lévén játszi könnyedséggel elérjük ezeket a gép alján. A Raid 0 támogatásnak köszönhetően villámgyors adatátvitelre is lehet számítani, valamint említést érdemel még az intelligens hűtés is, ami 10%-ot dob a CPU teljesítményén.Egészen 32 GB-nyi RAM-ig mehetünk felfelé (3200MHz SD RAM), proci esetében I7-10750H / i7-10875H / i5-10300H a három választási lehetőség, videókártyák tekintetében letehetjük a voksunkat még a GeForce GTX 1650Ti, GeForce GTX 1660Ti, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 videókártyák mellett is, mindemellé pedig három USB 3.2 port (Gen 1, Type-A), egy USB 3.2 (Gen 2, Type-A), egy audio jack kombó port, egy LAN port és egy HDMI port áll rendelkezésre.A BMW Desing Works-szel kollaborálva született meg az új SCAR-széria külseje, ez pedig abszolút tükröződik a végeredményen, lévén végtelenül hi-tech érzést kelt a masina ránézésre, miközben megőrzi a letisztultságát. A legutóbbi Nvidia RTX-szériák egytől egyig rendelkezésre állnak, tehát a GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080 Super van jelen, mint opció.32 GB-ig mehetünk itt is SSD-vel (3200 MHz, SD RAM), egészen 10. generációs Intel Core i9-ig választhatunk processzort (I9-10980HK / i7-10875H), a kijelző pedig 300MHz-es képfrissítésig tolható, vagy 240MHz-ig, ha nem igényeljük a nagyobbat. A vízhűtés itt is gondoskodik a 10%-os extra CPU-teljesítményről, hovatovább a Raid 0 általi gyorsított adatátvitel is jelen van.A gépek kompaktságára is nagy hangsúlyt fektet a gyártó, de mégis a teljesítmény az, ami miatt rengeteg gamer szívét el fogja rabolni. Egyértelműen egy igazi hardcore masina ez, az igazi hardcore arcoknak tervezve.A dupla képernyős laptopok egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, most pedig a gaming szcénába is megérkezett ez a megoldás. Nagyon hasonló a koncepció, mint a ZenBook Pro Duonál, azaz a billentyűzet felett helyezkedik el egy hosszúkás képernyő, azaz a ROG ScreenPad, amivel a multitasking élménye egy új szintre lép. 14 colos panelről van szó, így akár játékhoz, akár tartalomgyártáshoz kiváló lehet.Egy ultravékony kialakításba préseltek bele egy ultraerős kompozíciót, legalábbis a 10. generációs Intel Core i7-10875H és i9-10980HK processzorok erről árulkodnak, valamint a NVIDIA GeForce RTX 2080-Super Max Q / NVIDIA GeForce RTX 2070-Super Max Q videókártyák is. Ezek mellé jön még 32 GB-ig DDR4 3200MHz SDRAM is, meg a 15,6 colos kijelző, amely lehet 4K (60Hz) és Full HD (300Hz).Teljes magnéziumbevonást kapott a hardver, a hűtésrendszer pedig egészen érdekes megoldást alkalmaz, miszerint ha kinyitjuk magát a laptopot, akkor a másodlagos kijelző megemelkedik kellő módon ahhoz, hogy a hűtés drasztikus módon felpörögjön, így a túlhevülést, mint olyat, el is lehet felejteni. Végül, de nem utolsó sorban a GPU Switch funkció biztosítja, hogy váltsunk G-Sync és Optimus módok között, hogy az akkumulátoridőt tudjuk növelni, ha éppen szükségünk van rá.A Zephyrus M15 is azok sorába tartozik, amely gépek meg kívánják hódítani a gamerek lelkét. Talán a vízhűtést nem is kell már említenünk, ám az Intel? Core? i7-10875H és Intel Core i7-10750H procikat, mint opciók, annál inkább. Legfeljebb 32GB DDR4 3200MHz SDRAM-ig választhatunk, VGA-val pedig NVIDIA GeForce RTX 2070-Superig mehetünk.4K és Full HD kijelzővel is kapható a gép, előbbivel 60Hz-et, utóbbival 240Hz-et csikarhatunk ki, de alapvetően mindkettő 15,6 colos. 1 TB-nyi SSD gondoskodik a gyors adatátvitelről, azonban aki valamiféle különleges "gimmick"-et vár, mint a Duo 15 esetében, azokat el kell keserítsük, itt tényleg egy klasszikusabb erőműről van szó, ami maga egyszerűségével hívja fel magára a figyelmet.A szintén különleges vízhűtéssel megtámogatott, szóban forgó duó érdekessége, hogy egy meglehetősen kicsi, kompakt ház alá helyeztek egy bestiát, így például nyolcmagos Intel Core i7-10875H CPU dolgozhat mindkettő szívében, na meg persze az RTX 2080-Super is megoldást kínálhat a magas gépigényű játékok futtatására.Itt is rendelkezésre áll a GPU Switch, ergo Optimus és G-Sync között kapcsolgathatunk, úgyhogy összességében itt is kimondhatjuk, amit az előbbi variánsnál, hogy egy jóval visszafogottabb, old schoolabb élményt szállít a gaming laptopok körében, mindenféle különleges csilivili nélkül.Magyar árakról és hazai megjelenésekről sincs szó egyelőre, de várjuk a további információkat!