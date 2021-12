Dune: Spice Wars címmel érkezik egy vadonatúj Dűne RTS

A Dűne univerzum amellett, hogy nem rég megkapta az új film változatát, a 2000-es évek elején rendkívül népszerű volt a stratégiai játékok között, a könyv valamint a régi játékok rajongói nagyon szívesen elmerülnének egy modern RTS-ben, nem kis részben a film hatására.

Nos úgy tűnik, hogy a kérések értő fülekre találtak, ugyanis a ma hajnalban megrendezésre került The Game Awardson bejelentésre került a Funcom kiadó által, hogy egy vadonatúj Dűne RTS készül, Dune: Spice Wars címmel.A programot a Northgard nevű RTS-t is tető alá hozó Shiro Games fejleszti, és egy Civilizationhöz hasonló 4X RTS lesz, lassú tempóval, és hatalmas méretekkel. A játékosok célja pedig a Dűne világából ismerős házakat irányítva a címadó fűszer felett uralkodni, és, miközben a veszedelmes homokférgekkel is meg kell küzdenie az egyszeri ház uralkodóknak. A játék valamikor a 2022-es év elején lesz elérhető Steamen Early Accessben kizárólag PC-re.

