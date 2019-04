Draugen címmel májusban érkezik a Dreamfall Chapters alkotóinak új kalandja

Hihetetlenül ígéretes kalandjátékkal szeretnék megörvendeztetni a stílus kedvelőit még az idén a Dreamfall Chapters-ről ismert Red Thread Games emberei, akik Draugen címmel egyenesen a norvég fjordok közé repítenek minket aktuális művükkel.

Minderre pedig várhatóan már nem is kell sokat várni, a fejlesztők ugyanis bejelentették, hogy terveik szerint már májusban elérhetővé teszik a Draugen t, és bár egyelőre csak a PC-s tábor örülhet neki, de ők garantáltan odáig lesznek ettől a csodálatos kalandtól.A játék, egy a fjordok között található kisvárost keresnek fel annak érdekében, hogy megtalálják Edward feleségét, csakhogy hősünk elméje az utazás során fokozatosan megbomlik, és ez nemcsak rá, hanem az egész környezetre is hatással lesz. Draugen a későbbiekben PS4-re és Xbox One-ra is megjelenhet majd, májusban azonban csak PC-re várhatjuk, az alábbi kedvcsinálón látható formában.

Nézd nagyban ezt a videót!