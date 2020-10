Drasztikusan javította a töltési időket PS4-en a legutóbbi The Last of Us Remastered patch

Noha jelenleg a fél világ a The Last of Us Part 2-ről beszél, és rögtön elfelejtődött a legendásan jól sikerült első epizód, azonban a Naughty Dog most gondoskodik arról, hogy érdemes legyen ismét elővenni egy kicsit.

Ennek az oka nem más, minthogy elkészítették hozzá az 1.11-es javítást, amire alapvetően talán nem lett volna szükség, de a készítők vélhetően kísérleteztek egy kicsit az újabb technológiákkal, merthogy ez a patch bizony képes volt orvosolni az alkotással kapcsolatos töltési hiányosságokat.Aki ugyanis emlékszik rá, a The Last of Us Remastered képes volt elképesztően hosszú ideig töltögetni, de a patch telepítése után ennek vége szakad, így, ami bődületes teljesítmény, és ha nem hiszed el, az alábbi videón a saját szemeddel is szemügyre veheted az eredeti változattal összehasonlítva.

