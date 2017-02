Már egy hónapot sem kell várnunk arra, hogy a kezünkben foghassuk a Nintendo Switch-et, és betölthessük rajta a The Legend fo Zelda: Breath of the Wild-ot, amiről most egy újabb kedvcsináló ütötte fel a fejét a világhálón.

Habár rengeteg trailert kaptunk már a játékról a múltban, ellenben a mostani alighanem mind közül az egyik leglátványosabb, hiszen a közel kétperces videónnekünk a készítők, lágy zenék társaságában.Ha még nem hallottad volna elégszer, még egyszer azért elmondjuk: a The Legend of Zelda: Breath of the Wild megjelenésére március 3-án kerülhet sor Nintendo Switch-en és Wii U-n.

