Dragonspine név alatt új régióval gyarapodik decemberben a Genshin Impact

A játék hivatalos blogján a MiHoYo bejelentette, hogy az óriási sikerre való tekintettel hamarosan újabb régióval gyarapodik a Genshin Impact , ezáltal december végén számíthatunk a Dragonspine érkezésére.

Az új helyszínnel együtt elindul majd egy hat héten át tartó, hetente újdonságokat szállító tartalomgyár is, miközben a területhez természetesen egy in-game event is csatlakozik, aminek köszönhetően az ünnepek garantáltan a Genshin Impact jegyében telnek el.Az új régió bevezetése előtt, konkrétan november 11-ig megérkezik majd a játék 1.1-es változata is az Unreconciled Stars event mellett, amivel bizonyára még tovább növekedhet az amúgy is sikeres alkotás renoméja, amit jól prezentál, hogy alig két héttel a megjelenés után a Genshin Impact már 100 millió dolláros bevétellel büszkélkedhetett.