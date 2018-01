Dragon Bones címmel érkezik a következő The Elder Scrolls Online DLC

A Zenimax Online Studios bejelentette a The Elder Scrolls Online következő letölthető tartalmát, amely Dragon Bones címmel bár kevesebb újdonsággal szolgál, mint a nagyobb kiegészítők, de azért így is érdemes lesz odafigyelni rá.

Pláne azért, mert egyelőre több részlet is homályos még vele kapcsolatban - ergo jöhetnek meglepetések -, de az biztos, hogy a letölthető tartalom, és területeiken rengeteg új ellenféllel találkozhatunk majd akár normál és veterán módban is.A Dragon Bones ezen felül rengeteg új begyűjthető tárgyat és achievementeket is garantál számunkra, sőt minden játékos, aki belép az új dungeonokba, garantált hozzáférést kap majd a Renegade Dragon Priest maszkhoz, de a DLC mellett egy további frissítés is érkezik majd, benne két új Battlegrounddal, új Outfit-rendszerrel és egyebekkel.A Dragon Bones várhatóan teljesen ingyen elérhető lesz a TESO Plus előfizetőknek, mindenki más pedig játékbeli koronával tudja kifizetni.