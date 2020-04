Dragon Ball Z: Kakarot - traileren láthatjuk az A New Power Awakens DLC-t

Exkluzívan a szezonbérlet részeként robog be a holnapi nap folyamán a Dragon Ball Z: Kakarot hoz kapcsolódóan az A New Power Awakens DLC, legalábbis annak első része, mivelhogy kapni fog egy folytatást az idei év folyamán.

Most kaptunk egy launch trailert a kiegészítéshez kapcsolódóan, így első kézből tapasztalhatjuk meg, hogy miféle tartalmat és hangulatot fog felvonultatni a szóban forgó DLC, mindezt több mint másfél percben, rengeteg izgalmas snitt társaságában.Az A New Power Awakens DLC április 28-án jelenik meg minden olyan platformra, amire maga a játék is megjelent, ergo PS4-re, PC-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is meg fog érkezni a bővítmény. Most pedig nézzétek meg ti is, hogy miféle trailerről van szó:

Nézd nagyban ezt a videót!