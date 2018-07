Dragon Ball FighterZ: videón mutatkozik be Goku és Vegeta klasszikus kinézete

Son Goku és Vegeta alapformáját régóta követelik már a rajongók a Dragon Ball FighterZ -be, eleve érdekes húzás volt, hogy induláskor nem voltak elérhetőek a választható karakterek között, de most a Bandai Namco csapata pótolja ezt a hiányosságot.

Hamarosan érkezik a mindkét karakter klasszikus kinézetét tartalmazó DLC, melyet. Goku és Vegeta is kapott egy-egy beharangozó videót, melyben megtekinthetjük, hogyan is fognak festeni a harcmezőn régi kedvenceink.Vegeta kapcsán egyébként érdekesség, hogy a Csillagharcosok védjegyéül szolgáló majom-szerű farok a teste köré van tekerve, mely valószínűleg nem fog semmilyen játékbeli funkcióval bírni, de mindenképp jó látni, hogy erre is gondoltak a fejlesztők.

Nézd nagyban ezt a videót!

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>