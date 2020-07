Drágább lesz az NBA 2K21 next-gen változata, kiderült a megjelenési dátum

Friss hírek érkeztek az NBA 2K21 háza tájáról, lévén egyrészt kiderült, hogy az alkotás jelen generációs változata mikor fog debütálni, másfelől pedig a következő generációs variánsok árazásáról is jött hír.

Először is kezdjük az egyáltalán nem meglepő ténnyel, miszerint a 2K legújabb kosaras őrülete 2020. szeptember 4-én fogja tiszteletét tenni, ami abszolút párhuzamban áll az előző évek megjelenési időintervallumával. Értelemszerűen mivel a next-gen masinák csak az ünnepi szezonban debütálnak, így a játék is akkortájt várható., ergo 70 dolláros árcédulával állnak rajthoz. Míg Xboxon a Smart Delivery funkciónak köszönhetően nem kell megvenni Xbox Series X-en is a szoftvert, ha beruháztunk rá a mostani generáción, addig a PlayStation oldalán nincs ugyanilyen eljárás, ott bizony duplán kell fizetnünk.Egy kiskapu azonban van: kiadnak a 2K srácai egy úgynevezett Mamba Forever Editiont, ami 100 dollárba fog kerülni, és értelemszerűen Kobe Bryant előtt hivatott tisztelegni ez a verzió. Ez magába foglalja a next-gen kópiát is.

