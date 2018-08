Doom Eternal: lesznek kampány DLC-k, de a pályakészítő kimarad

Egyre több izgalmas információ lát napvilágot az id Software elmebeteg lövöldéjéről, elvégre most megtudtuk, hogy mivel is készülnek a srácok a megjelenést követően, illetve egy szomorú hírt is közöltek.

A SnapMap funkció, mely pályakészítésre adott lehetőséget a nagyérdeműnek, ezúttal kimarad, lévén, ebből kifolyólag kampány DLC-k egész sorát várhatjuk majd a stuffhoz.Ami a Doom Eternal többjátékos részlegét érinti, még nem közölt túl sok újdonságot a stúdió, annyit viszont elárultak, hogy valami friss újítással készülnek, illetve ezúttal teljes mértékben házon belül fejlesztik a multiplayer szekciót, hiszen a 2016-os epizód esetében a Certain Affinity ügyködött ezen.