Döntéseink súlyáról szól az aktuális Assassin's Creed Odyssey kedvcsináló

Mint azt tudjuk, a Ubisoft igyekszik az Assassin's Creed Odysseyvel elmenni az RPG műfaj irányába, ez nagyban köszönhető az implementált döntési szisztémának is, miszerint mi választhatjuk meg, hogy miként reagálunk egy-egy szituáció során.

Szerencsére most megmutatják a srácok, hogy milyen következménnyel is járhatnak a döntéseink, melynek köszönhetően, de még a pajzsunk fajtája is sokat nyom a latba.Kíváncsiak vagyunk, hogy vajon a végeredményben mennyire lesznek fajsúlyosak ezek az RPG elemek, születhet-e akár az Assassin's Creed Odysseyből egy The Witcher 3 kaliberű produktum, vagy sokkal inkább tessék-lássék módon lesznek benne az ilyesfajta mechanikák. Akárhogyan is, az október 5-ei megjelenést követően sokkal okosabbak leszünk.

Nézd nagyban ezt a videót!