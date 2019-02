A Creative Assembly újabb kedvcsinálóval örvendeztette meg a Total War: Three Kingdoms című legújabb Total War-játékra várakozó rajongókat, melynek középpontjába a kínai történelmet feldolgozó stratégia egyik játszható frakciója került.

A sorban már a 12. játszható oldal igencsak kemény ellenfélnek számít majd a sztoriban, akik, az alábbi videó központi szereplőjeként pedig be is mutatkozik, mint egy véres kezű vezető.Ha többet is megtudnátok Dong Zhuóról, és az általa irányított oldalról, eszetekbe se jusson kihagyni az alábbi videót. A Total War: Three Kingdoms megjelenését március 7-én várjuk kizárólag PC-re.

