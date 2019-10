Donald Trump saját Twitch-csatornát indított

Donald Trump most már megtalálható a Twitch-csatornák kínálatában is, hiszen az amerikai elnök elindította a saját felületét a platformon, de természetesen nem epikus Fortnite momentumokat és lélegzetelállító CS:GO lövéseket fogunk tőle látni.

A hír írásának pillanatában több mint 46 ezer követővel rendelkezik, az első streamjét pedig már meg is ejtette, és úgy fest, hogy mindössze annyi a célja ezzel a regisztrációval, hogy a videojátékozó egyénekhez is eljussanak a szónoklatai.Trump a regnálása alatt többször is kritizálta az Amazont, így kicsit ironikus, hogy most pont az Amazon által birtokolt Twitch-en tevékenykedik, az meg már megint más kérdés, hogy mennyire lesz eredményes a Twitch-es szereplése.A következő streamje október 17-én esedékes, amikor is egyenesen Dallas-ból jelentkezik, de az előző videón lévő 39 ezres nézőszám is jól mutatja, hogy