Donald Trump is nekiment a videojátékoknak

Várható volt, hogy a legutóbbi iskolai lövöldözés után Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is megszólal majd, azonban a Metro magazin beszámolója alapján az USA vezére elképesztő kijelentést tett, és kis túlzással a videojátékokra kent mindent.

Trump ugyanis kapcsolódó beszédében arról szónokolt, hogy az agresszív videojátékok és filmek milyen, ezáltal kiemelte, hogy számtalan olyan termék megjelenhet, ami rendkívül erőszakos, de mivel nincs benne szexuális tartalom, ezért a fiatalok is hozzáférhetnek, ami szerinte ebben a formában szabályozásért kiállt.Persze Trump a többi politikushoz hasonlóan képtelen volt bizonyítékokkal alátámasztani mondanivalóját, ezáltal most is csak arról is beszélt, hogy "egyre többet hall" arról, hogy a filmek és a videojátékok rossz hatást gyakorolnak a fiatalokra, de konkrétan a tényleges hatást egyetlen esetben sem tudták még bizonyítani.Mint ismert, Amerikában a múlt héten egy floridai iskolai lövöldözés 17 halálos áldozatot követelt, aminek hatására ismét szóba került az országban a fegyvertartás kérdésének újratárgyalása, mely úgy látszik kéz a kézben jár az erőszakos videojátékok és filmek szabályozásával.