Dokumentumsorozat készül a Soulcaliburról, meg is érkezett az első rész

A Soulcalibur-széria egészen 1995-ig nyúl vissza, mikor is megjelent a japán játékgépek kínálatában a Soul Edge című produktum, ma pedig már ott tartunk, hogy hamarosan kézhez kapjuk a Soulcalibur-sorozat hatodik felvonását.

A Bandai Namco is szeretné, ha velük együtt ünnepelnénk a széria diadalmenetét, lévén Souls & Swords néven készítettek dokumentumsorozatot, melynek első részét már fel is rakták a világhálóra,Az aktuális epizód, a SoulCalibur VI október 19-én rajtol PC-n, PlayStation 4-en és Xbox One-on, így teljesen megérhető, ha a Bandai Namco szeretné még kicsit hype-olni az érkező játékot. Lessétek meg ti is a Souls & Swords első részét:

