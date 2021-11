Dokumentumfilm készül az Xbox történetéről

A Microsoft dokumentumfilmet indít az Xbox történetéről, amely bőségesen prezentálja számunkra a jól ismert brand megszületését - a Power On: The Story of Xbox címet viselő, hatrészes sorozatot egy Emmy-díjas csapat készíti majd.

A dokumentumfilm december 13-tól lesz elérhető számos videoplatformon, többek között a Roku, az IMDb TV, a YouTube, a Redbox és más platformokon. Egyelőre még nem tudni, hogy mi milyen formában láthatjuk majd., és a tegnap esti Xbox Anniversary Celebration-en jelentették be.A film a Microsoft konzoljának történetét fogja feltárni, a megalkotásától kezdve egészen a legújabb sikerekig, sőt mi több, az Xbox FanFest rajongói korai megtekintést kapnak. Akár régóta Xbox-rajongó vagy, akár nem, ez egy érdekes pillantás lesz a játéktörténelemre!