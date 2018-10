Dokumentumfilm készül a Grand Theft Auto V-ről

A Rockstar Games hihetetlen bravúrt hozott össze 2013-ban a Grand Theft Auto V képében, a játék utószelét pedig a mai napig érezzük, lévén manapság is a legjobban fogyó szoftverek között emlegetjük.

Ebből kifolyólag abszolút hálás anyag a játék egy dokumentumfilmhez, melyet nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy valóban készül egy ilyen jellegű projekt The Billion Dollar Game címmel,, a rendezést pedig Robert Ryan fogja elvégezni, akinek mondhatni ez lesz az első nagyobb dobása filmezés terén.Korábban már készült egy hasonló vállalás The Gamechangers címmel, melyben ugyebár Daniel Radcliffe főszerepelt, viszont az játékfilm volt, ráadásul nem fogadta túl jól sem a kritika, sem a nézőközönség. Reméljük, hogy most sikerül egy minőségi produktumot összehozni!