Doctor Who: The Edge of Time címmel jön egy szuper VR-játék a sorozat alapján

A Maze Theory csapata már több VR-játékot is letett az asztalra, elég csak az elég nagy népszerűségnek örvendő The Vanishing Actre gondolni, most pedig egy népszerű televíziós sorozat alapján pakolnak össze egy szoftvert.

Természetesen a címből már kiderült, így nem is tartjuk magunkban, hogy a Doctor Who-t (avagy itthon: Ki vagy, doki?) veszi alapul a kérdéses mű, amely a The Edge of Time címet hordozza, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor már szeptemberben megjelenik PC-re és PS4-re.Egy vadonatúj sztorit fog elmesélni a játék a jelenlegi Doktorral, azaz a női főszereplőt megtestesítő Jodie Whittakerrel a fókuszban. A Szónikus Csavarhúzónkkal megannyi rejtvényt kell majd megoldanunk, miközben, ám beszéljen helyettünk az alábbi teaser:

Nézd nagyban ezt a videót!