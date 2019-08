Döcögősen indult a No Man's Sky Beyond frissítése, de már meg is jött az első patch

Megjelent a No Man's Sky eddigi legnagyobb frissítése, ami a Beyond címet viseli, azonban a start nem volt bukkanómentes, merthogy mindenhol arról számoltak be, hogy az update élesedésével jóval többet akad a játék.

Éppen ezért a Hello Games közzétett PC-n egy frissítést, ami egyfajta tapaszként hivatott ezt orvosolni, hamarosan pedig a többi platformra, azaz Xbox One-ra és PS4-re is megérkezik ez a fajta patch, hogy ne kelljen mindenhol akadásokkal és fagyásokkal számolni.Ez a megoldás az Experimental Branch nevet viseli, ami egyfajta alternatív opcióként választható. Ha jobb klikkel kattintunk a No Man's Skyra a Steames könyvtárunkban, a Properties, avagy tulajdonságok gombra nyomva a Betas, azaz béták fülre kattintsunk. Írjuk be a "3xperimental" szöveget a szövegdobozba, majd a Check the Code-ot kiválasztva nyomjunk rá a legördülő menüben a felugró lehetőségre, és voilá!Nyilván egyelőre ez nem teljes értékű javítás,, ellenben ideiglenesen nem kizárt, hogy sokat segít az élmény javításában.