Nagy figyelem övezi - nem véletlenül - az Abzu fejlesztőiként megismert Giant Squid csapatának legújabb videojátékát, mely The Pathless címmel már minden platformra előrendelhetővé vált digitális formában.

Ehhez kapcsolódóan jelentette be az iam8bit csapata, hogy ők fizikai formában is elérhetővé teszik majd a játékot a későbbiekben - PS4-re biztosan -, mely 53 dollárértHa mindez nem lenne elég, szintén az iam8bit friss bejelentése, hogy a játékhoz Austin Wintory által készített zenei anyagot bakeliten is kiadják majd, méghozzá egy kétlemezes formában, melyek közül az egyik piros, a másik kék színű lesz.