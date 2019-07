Ha minden a tervek szerint alakul, még az idén megjelenhet megszépült formában a Ghostbusters: The Video Game, azonban a remaszterizált kiadás kapcsán egyelőre még rengeteg a megválaszolatlan kérdés, például a dobozos változatról sem érkeztek túl jó hírek.

Az ugyanis bár kiderült, hogy a Ghostbusters: The Video Game Remastered megjelenhet fizikai változatban, azonban a GameStop információi szerintMagyarul erőteljes limitációra számíthatunk a Ghostbusters: The Video Game Remastered lemezes verziója kapcsán, és az is inkább a tengerentúli régiókra koncentráltan, de aggodalomra semmi ok, a digitális kiadásokból bőven jut majd mindenkinek.