Dobozos formában is megjelenik a Conan Exiles

Habár csak egy erősen limitált kiadásban, de a Funcom bejelentette, hogy dobozos formában is kapható lesz a Conan Exiles , amelyhez a hagyományos változat mellett bemutatták a Barbarian Edition címre keresztelt kiadványt.

várhatóan csak néhány válogatott tengerentúli kereskedőnél lesz kapható, 60 dollárt kérnek el érte, és igazán rajongóbarát extrákkal lesz felvértezve, így a játék mellett például egy speciális és hat Dark Horse Comics által készített digitális képregény, egy exkluzív póló, egy 496 oldalas digitális e-könyv - The Coming of Conan címmel -, egy 368 oldalas, szintén digitális Conan toll és papír alapú szerepjátékos könyv, valamint a díjnyertes zenei anyag is megtalálható lesz benne.A csomagban egyébiránt lesz még egy halom kis apróság is, így a Savaga Rhino mount az Age of Conan MMO-hoz, vagy a The Art of Conan Exiles digitális művészeti könyv, szóval aki igazi rajongó, az biztos kapni fog utána. A Funcom egyébirántbemutatott a játékhoz, amely talán az eddigi leglátványosabb darab lett mind közül!

