Dobbantott a The Initiative-től az új Perfect Dark rendezője

Dan Neuburger, a Perfect Dark reboot / remake rendezője, úgy tűnik, hogy a LinkedIn profilja szerint a múlt hónapban elhagyta a kaliforniai székhelyű The Initiative stúdiót - a profiloldalán jelenleg az áll, hogy tervezői vagy rendezői munkát keres.

Dan Neuburger közel négy évig dolgozott a The Initiative-nél, előtte pedig játékrendezőként dolgozott a Tomb Raider-sorozaton a Crystal Dynamicsnál, ugyanannál a stúdiónál, amely most a Perfect Dark on dolgozik együtt.A rendező távozása, több mint egy évvel a reboot várható megjelenése előtt. Az alkotás tervezési igazgatója, Drew Murray 2021 februárjában jelentette be távozását a cégtől, hogy visszatérjen korábbi munkaadójához, az Insomniac Gameshez.