Dobbantott a 343 Industries fejese, aki egyben a Halo Infinite rendezője is volt

A Bloomberg magazin értesülései szerint távozott a 343 Industries-tól Chris Lee, aki azontúl, hogy a stúdió főnöki pozícióját töltötte be, sőt mi több, a projekt direktori posztjában is ő tetszelgett.

Lee meg is erősítette a távozását a kérdéses magazinnak, elmondása alapján pedig most, hogy lelépett a Halo Infinite körüli munkálatoktól, keresi a következő nagy lehetőségét az életben. Mindeközben hozzátette, hogy. Továbbá Lee a Microsoftnál marad, szimplán a Halo Infinite -en nem fog dolgozni a továbbiakban.Lee egészen 2008 óta va a 343 Industries-nál, valamint 2016 óta dolgozik stúdiófőnökként, de most ezzel egy újabb vezetőt bukott a brigád. Pontosan nem tudni még, hogy ez mit jelent a szóban forgó játék számára, de joggal asszociálhatunk rá, hogy valami nagyon nincs rendben a fejlesztés körül...