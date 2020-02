DLC csomag szállít New Game Plus módot és új nehézségi szintet a Yakuza: Like a Dragon-ba

A Sega bejelentette, hogy nemsokára valóra válnak az álmai azoknak, akik szerettek volna extra kihívásokra szert tenni a Yakuza: Like a Dragon keretein belül, lévén egy DLC csomaggal nemsokára teljesítik ezeket a kívánságokat.

Az aktuális havi SegaNama stream részeként ugyanis bejelentették, hogy hamarosan érkezik majd egy DLC csomag az alkotáshoz, mely elérhetővé tesz a rajongók számára egy New Game Plus játékmódot, valamint egy minden eddiginél keményebb nehézségi szintet, aminek jóvoltából érdemes lesz ismét kapcsolódni a játék élményéhez.A fentiekről konkrét részleteket még nem kaptunk, ellenben fontos kiemelni, hogy holnap is érkezik egy ingyenes DLC a játékhoz - sorban már a hetedik -, mely extra kosztümökkel és egyebekkel kecsegtet a rajongók számára.