Dizájnos All in One modellel bővült az ASUS kínálata

Az All in One számítógépek piaca sokáig elképesztően nagy kompromisszumokra kényszerítette a felhasználókat, hiszen az erősebb és minőségibb gépek rendkívül rossz ár/érték aránnyal rendelkezek, ám manapság már sokkal jobb a helyzet.

Az Apple egyfelől továbbra is éllovasa a piacnak, hiszen az iMac egy kiváló széria, ám olyan gyártók is felzárkóztak már az amerikai óriáshoz, mint például az ASUS vagy a HP. Nemrég előbbi mutatott be egy kifejezetten dizájnos modellt, melyet ASUS Vivo AiO V241 néven találunk majd meg a boltokban.A 23,8 hüvelykes Full HD kijelző körül rendkívül vékony kávát találunk, az ASUS SonicMaster hangtechnika pedig állítólag remek multimédiás élményt kínál. A kijelző mögött 7. generációt Intel Core i5-ös processzor és NVIDIA GeForce 930MX grafikus gyorsító hajtja a Windows 10-es rendszert.