Disintegration címmel készít játékot a Halo egykori rendezője

Mostanság a Halo-rajongók kifejezetten el lesznek kényeztetve, lévén közeledik (szépen lassan) a Halo Infinite debütálása, PC-re is érkeznek sorjában a franchise tagjai, most pedig a sorozat egykori alkotójától jön egy új játék.

Persze ennek semmi köze nem lesz a Halo-szériához, sokkal inkább egy új IP-re számíthatunk a V1 Interactive jóvoltából. a Disintegration t Marcus Lehto csapata hozza tető alá, aki anno kreatív direktorként ügyködött a Bungie-n belül, majd távozása után a SOCOM: US Navy Seals fejlesztőivel állt össze. Disintegration ről magáról egyelőre túl sokat nem tudunk, hiszen hiába kaptunk egy nyúlfarknyi teasert, nemigen derül ki belőle bármi is, azonban az biztos, hogy a Take-Two alvállalata, a Private Division fogja kiadni a címet - ők felelnek majd az Outer Worlds kiadásáért is többek között. Megjelenés 2020-ban,

Nézd nagyban ezt a videót!