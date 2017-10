Direkt gamereknek készít okostelefont a Razer?

Miután a prémium kategóriás gamer kiegészítőiről ismert Razer felvásárolta a Nextbit csapatát, sokan elhintették pletyka szintjén, hogy a vállalat talán egy okostelefon készítésébe fogott, amit rengetegen őrültségnek hittek.

Most azonban mégis úgy tűnik, hogy nem volt légből kapott mindez, hiszen a Razer néhány órával ezelőtt egy olyan képet mutatott be hivatalos Twitter-oldalán, amely alapján- profiljukból adódóan nyilván a gamereket megcélozva vele.A gamer-kötődést erősíti mindemellett a fotó háttere is, amelyen több videojátékból kivágott képet láthatunk. Hogy az alábbiakban valóban egy gamereknek szánt okostelefon látható-e, esetleg az Nvidia Shield második generációja, netán valami más? Ezt egyelőre nem tudni, de november 1-jén minden kiderül!