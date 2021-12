Dinoszauruszos FPS-t ad most ingyen az Epic Games Store

A Systemic Reaction kooperatív dinoszaurusz FPS-e a hatodik cím, amely bekerült az Epic Games Store "15 Days of Free Games" kampányába, tehát most ingyen és bérmentve bezsákolhatjátok a Second Extinctiont.

December 22-éig lehet bezsákolni, azaz, úgyhogy nem árt sietni, hogyha érdekel a szóban forgó dinós darálás. Az Epic Games Store '15 Days of Free Games' akciójának részeként december 30-ig minden nap egy ingyenes cím kerül kiosztásra, ami azt jelenti, hogy a holnapi nap folyamán megint egy másik alkotást kapunk kézhez.Ha érdekel esetleg a játék, akkor kattints IDE , majd egy bejelentkezést követően máris ráteheted a mancsod a Second Extinctionre. Ingyen van, úgyhogy két kattintást abszolút megér a behúzása.