Díjnyertes egérrel bővül a HyperX kínálata

A Kingston szárnyai alól viszonylag hamar kiemelkedő HyperX még viszonylag fiatal név a játékosoknak szánt perifériák piacán, ám hamar bizonyították rátermettségüket, hiszen a Cloud széria a profik és hobbi játékosok körében is nagyon népszerű.

A headsetek mellé tavaly már bemutatkozott az Alloy billentyűzet család , az év elején pedig a CES alkalmával felbukkant a vállalat első egere. A Pulsefire FPS néven érkező újdonság most került piacra és rögtön díjat is hozott a gyártónak, hiszen hazavitte a rangos RedDot Design Award 2017-es díját a formatervezés minőségéért és a kivitelezésért.A viszonylag egyszerű egér egyébként egy minőségi, 3200 DPI-s PixArt 3310-es szenzort kapott, ezen felül pedig a 20 millió kattintást is simán bíró Omron kapcsolókat is érdemes megemlíteni. Az egér összesen 6 strapabíró gombot kapott, az oldallapokat pedig sokak örömére gumírozták, de olcsó nem lesz a termék, hiszen 16-20 ezer Ft környékén került piacra.