Digitális személyi asszisztenst készített a Ubisoft, aki megmondja, hogy mennyit játszottunk

Világszerte egyre több nagyvállalat készít digitális személyi asszisztenst, melyek néhány esetben igazán hasznos segítséget is nyújthatnak, de a legtöbb esetben nagyjából annyi hasznuk van, mint a PS2-nek 4K-s televízióra kötve.

A Ubisoft azonban most úgy határozott, hogy itt az idő elkészíteni egy saját digitális segédet a játékosoknak is, ami a kiadó közleménye szerintA programnak köszönhetően például valós időben lekérdezhetjük, hogy mennyit játszottunk bizonyos videojátékokkal, de kérhetünk tőle videókat egy adott címről, sőt a segítségével egyetlen szavunkba kerül, és már fel is vehetjük a kapcsolatot néhány játékos bajtársunkkal.Hogy Sam mikor érkezhet meg a játékosokhoz, az egyelőre nem világos, ellenben az igen, hogy Kanadában már elindult a béta teszt, így ott nyugodtan beszélgethetnek vele a gamerek, méghozzá az alábbi bemutatóban látható formában.

Nézd nagyban ezt a videót!